مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر اربيل للتطبيع

المستقلة/- أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل).

كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة.

الى ذلك اصدرت محكمة استئناف الانبار، الاحد، مذكرات قبض بحق وسام الحردان وابنه علي اضافة الى ريسان ذعار الحلبوسي، وعبد الله عطا الله الجغيفي، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي.

وذكرت مصادر اعلامية ان المذكرة صدرت بناء على شكوى مقدمة من محافظ الانبار.

بينما هدد عدد من شيوخ العشائر الذين حضروا للمؤتمر وقالوا انهم تعرضوا للخديعة بعدما تم دعوتهم للحضور بشكل يختلف عن المضمون الذي خرج به البيان الختامي باللجوء الى العرف العشائري لمقاضاة وسام الحردان الذي قدم لهم الدعوة وحضهم على المشاركة تحت اهداف اخرى لم يكن الدعوة للتطبيع من ضمنها.

 

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