مذكرات توقيف بحق متهمين بالتسبب بفاجعة السلط – صور

المستقلة /- أصدر مدعي عام السلط مذكرات توقيف بحق 5 مسؤولين في مستشفى السلط بعد إسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.

وقال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ مدعي عام السَّلط، قرَّر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط ، واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.

وأشار السَّبت، إلى أن المسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

وبين أنَّ المدعي العام قرَّر توقيفهم لمدة اسبوع في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، وأنَّ التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم.