مذكرات توقيف بحق متهمين بالتسبب بفاجعة السلط – صور

المستقلة /- أصدر مدعي عام السلط مذكرات توقيف بحق 5 مسؤولين في مستشفى السلط بعد إسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.

وقال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ مدعي عام السَّلط، قرَّر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط ، واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.

وأشار السَّبت، إلى أن المسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

وبين أنَّ المدعي العام قرَّر توقيفهم لمدة اسبوع في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، وأنَّ التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جدول مباريات الجولة 25 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

صعود مؤشرات الاسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأسبوع

اخر الاخبار

المركزي المصري: 750 مليار جنيه عوائد بنكية خلال 4 سنوات

رياضية

مدرب بايرن ميونخ يفكر في الرحيل

اخر الاخبار

فيديو.. الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار 2”

اخر الاخبار

بعد غياب 10 سنوات.. هند كامل تعود للشاشة فى دراما رمضان 2021

اخبار مصر

خبيرة تطالب باستراتيجية عربية شاملة لتطوير منتجات النباتات الطبية والعطرية

اخبار مصر

خبيرة تطالب باستراتيجية عربية شاملة لتطوير منتجات النباتات الطبية والعطرية

اخر الاخبار

محمد رمضان يهاجم الإعلام المصري.. لهذا السبب

اخبار العراق

نائب: جهات داخلية تضغط على المالية والمركزي لإبقاء سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

الكويتي طلال سام يوجه رسالة لمتابعيه بعد الإفراج عنه

رياضية

رونالدو يرد على الشائعات بهاتريك ضد كالياري

رياضية

أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي

اخبار العراق

تقنية الـ”VAR” على أعتاب الدوري العراقي

اخبار مصر

مصر..مبادرة رئاسية جديدة لتمويل العقارات بفائدة 3%

اخر الاخبار

أول تعليق من نجل الفنان إبراهيم الحربي بعد أنباء تدهور صحة والده

رياضية

الطلبة يخسر مجددا في الدوري العراقي