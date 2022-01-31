مدينة ووهان تثير مخاوف العالم من جديد والخطر قادم

المستقلة /- بعدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، عادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بعدما إستكشف العلماء سلالة جديدة لفيروس كورونا تدعى “NeoCov، نيوكوف”، وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من “كوفيد-19″، حسب موقع “ويذر”.

ونيوكوف، سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، “ميرس-كوف”، حسب رأي الباحثين الصينيين الذين أشاروا في الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها، وتم نشرها على موقع “bioRxiv، أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من “MERS-CoV” و”COVID-19″، ويسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، وممكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص، مؤكدين ان الفيروس الجديد على بعد طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر.

هذا واكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا، والتي تعتبر مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها “كوفيد-19”، حيث ان هذه الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر.. رفع فيلم (أبو صدام) من دور السينما والسبب!

اخر الاخبار

هكذا علق راغب علامة على عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني: أمريكا لا تجرؤ على المرور بمياهنا دون إذننا

اخر الاخبار

ترامب يهدد بتنظيم احتجاجات لم تشهدها أمريكا من قبل

اخر الاخبار

فيديو صادم لأب في العراق

اخر الاخبار

مدينة ووهان تثير مخاوف العالم من جديد والخطر قادم

اخر الاخبار

العمل تعلن عن تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري

اخر الاخبار

العمل تعلن عن تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط لتقترب عن اعلى مستوياتها في اكثر من 7 سنوات

اخبار العراق

مصادر : بارزاني يبلغ قاآني تمسكه بترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

خبير اقتصادي يفسر تداعيات ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي

اخبار العراق

النزاهة تضبط حالات تلاعب وتزوير واستغلال في عددٍ من دوائر محافظة النجف

اخبار العراق

احصائية : العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

اليوم.. امير قطر يبدأ زيارة عمل الى امريكا سيلتقي خلال بايدن

اخر الاخبار

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخبار مصر

محمد صلاح يقود مصر الى نصف نهائي افريقيا

اخر الاخبار

للمرة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تجري اختباراً صاروخياً جديداً