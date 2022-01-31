مدينة ووهان تثير مخاوف العالم من جديد والخطر قادم

المستقلة /- بعدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، عادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بعدما إستكشف العلماء سلالة جديدة لفيروس كورونا تدعى “NeoCov، نيوكوف”، وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من “كوفيد-19″، حسب موقع “ويذر”.

ونيوكوف، سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، “ميرس-كوف”، حسب رأي الباحثين الصينيين الذين أشاروا في الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها، وتم نشرها على موقع “bioRxiv، أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من “MERS-CoV” و”COVID-19″، ويسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، وممكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص، مؤكدين ان الفيروس الجديد على بعد طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر.

هذا واكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا، والتي تعتبر مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها “كوفيد-19”، حيث ان هذه الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.