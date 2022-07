مدينة نيويورك تستضيف سباقين لبطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي نيك كاسيدي يحقق فوزه الأول في الجولة الـ 11 من بطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي

BROOKLYN STREET CIRCUIT, UNITED STATES OF AMERICA - JULY 15: Nick Cassidy (NZL), Envision Racing, Audi e-tron FE07 during the New York City ePrix I at Brooklyn Street Circuit on Friday July 15, 2022 in New York City, United States of America. (Photo by Sam Bloxham / LAT Images)