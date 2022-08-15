مدير نفط ميسان يناقش مع  شركة إنتون أويل البترولية تطوير حقول ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش مدير عام شركة نفط ميسان المهندس حسين كاظم لعيبي مع  مدير عام شركة انتون اويل النفطية والوفد المرافق له  الآليات المتبعة لتطوير حقول المحافظة

وقال إعلام الشركة لـ(المستقلة) ” ان الجانبين بحثا تطوير حقول الشركة  وتجاور العقبات التي تقف عائقا أمام  إنجاز الأنشطة الخاصة بالتطوير.

وأشار الى ان  شركة انتون أويل واحدة من أهم الشركات الثانوية العاملة في قطاع النفط والمتعاقدة مع شركة بتروچاينا الصينية لتنفيذ عمليات نفطية في حقل الحلفاية ٣٥ كم جنوب شرق محافظة ميسان .

وذكر ان لعيبي وجه الشكر للشركات الاستثمارية كافة لما تقوم به من دور بارز وهام لقطاع الاستخراج وتنفيذها لعقود خدمات نفطية لصالح شركة نفط ميسان عن طريق المشغل ومساندتها للشركات النفطية الاستخراجية ومتابعة مشاريع التنمية وبذل جهودها لتطوير الحقول النفطية التابعة للشركة.

وأشاد لعيبي كذلك بالزيارات المتكررة للمسؤولين في تلك الشركات ولقاء نظرائهم من الكوادر الوطنية العراقية مما يدل على حرص الشركات الاستثمارية لتأدية واجباتها وإنجاز المهام الموكلة اليها بما يتلاءم وحجم العمل التطويري لحقول النفط العراقية وبما يسهم في زيادة الإنتاج والارتقاء بالاقتصاد العراقي خدمةً للمصلحة العامة .

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