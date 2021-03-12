مدير علاقات الداخلية يبحث في ميسان مستجدات مقتل الهليجي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. بحث مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن آخر المستجدات في حادثة مقتل المجنى عليه (جاسب حطاب عبود الهليجي) في محافظة ميسان التي وصلها مساء أمس الخميس.

وناقش معن مع قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد، وعدد من الضباط، ملابسات واقعة القتل التي حصلت مساء يوم الأربعاء الماضي.

وتوجه بعد ذلك إلى عزاء المجنى عليه ناقلا تعازي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

وأكد اللواء معن أن هناك متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية للقضية خاصة بعد أن تم القبض على الجاني الذي اعترف ابتدائياً وقضائيا بجريمته كما جرى كشف الدلالة في هذه الحادثة، مشيرا الى ان هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بعد أن تمكنت قوات الشرطة من القبض على الجاني خلال ساعات من وقوع الجريمة.

وشدد على أهمية تقديم كل ما يلزم لإحقاق الحق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني من قبل الأجهزة الأمنية،

كما أشاد بروح التعاون والجهود الخيرة التي يبذلها الشيوخ والوجهاء خلال تقديم التعازي لذوي المجنى عليه من خلال حث الأهالي على بذل المزيد من التعاون والتكاتف مع القوات الأمنية لغرض بسط الأمن والنظام، مؤكداً إن استتباب الأمن مرهون بتعاون المواطن مع القوات الأمنية، وشعور المواطن بأن الأجهزة الأمنية راعية له وتقف دوماً إلى جانب حقوقه الشرعية، مع محاسبة المقصرين ومن يريد خرق القانون ويعبث بأمن البلاد وراحة المواطنين،

من جانبه أكد قائد شرطة المحافظة مواصلة العمل من أجل راحة وسلامة الأهالي والتعاون الكامل مع الجميع سواء على الصعيد الأمني والاجتماعي، مشيراً الى إن باب مديرية الشرطة مفتوح للجميع، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مصحوبة بالتعامل الإنساني الذي يتماشى مع توجيهات وزارة الداخلية.

وثمن الحضور دور الأجهزة الأمنية وجهودهم المبذولة في فرض الأمن والقانون والتعامل الجيد مع الأهالي وأبدوا استعدادهم التام للتعاون وتوطيد العلاقة لما لمسوه من دعم حقيقي يصب في مصلحة الأهالي.

على صعيد متصل زار مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية برفقة قائد شرطة المحافظة لبحث حادثة القتل واخر المستجدات فيها .

وأكد معن أن قضية المخطوف ابن المجنى عليه متابعة ورجال الأجهزة الأمنية في ميسان يواصلون عملهم بوتيرة عالية في هذا الموضوع الى جانب متابعة الأوضاع الأمنية الأخرى.