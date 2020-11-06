مدير عام في ميسان يهدد نائبة “عشائريا” لمطالبتها بتغييره

مدير عام في ميسان يهدد نائبة “عشائريا” لمطالبتها بتغييره

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. قال مكتب النائبة منتهى الطليباوي، عصر الجمعة، انها تلقت تهديدا من مدير تربية ميسان بعد مطالبتها بتغييره.

واعرب المكتب في بيان عن الأسف “ان تصدر هكذا تصرفات من اناس يحملون عناوين مهمة في الدولة العراقية التي يفترض ان تكون الانظمة والتعليمات مرجعهم الأول والأخير وليس الاعراف العشائرية”

وشدد على أن مؤسسات الدولة وموظفيها عندما تكون “تحت تاثير هذه الأعراف فأن البلد في طريقه للدمار”

و نقل البيان عن الطليباوى دعوتها الى “وقفة جادة لردع هؤلاء الذين يريدون ان يسود مبدأ العنف والقوة على مبدأ القانون والنظام ويحاولون ان يسيطروا حسب النفوذ بعيدا عن المهنية والنزاهة وسلطة القانون”.

يذكر ان النائبة الطليباوي كانت تعمل مشرفة تربوية في مديرية تربية ميسان قبل انتخابها نائبة في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون.