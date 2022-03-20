مدير عام الرقابة التجارية: هناك توجه بتوزيع حصة ثالثة في رمضان

مدير عام الرقابة التجارية: هناك توجه بتوزيع حصة ثالثة في رمضان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..قال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة محمد حنون ” هناك توجيه وزاري بتخصيص حصة ثالثة توزع في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك”.

ولفت حنون الذي وصل، اليوم، مدينة العمارة قادما من البصرة الى إن نقطة انطلاق الموسم التسويقي ستكون من ميسان والمحافظات الجنوبية، مشيرا “إلى أن نسبة توزيع المواد الغذائية في المحافظة بلغ 70%، وان ميسان لديها استحقاق بناء سايلو جديد” يستوعب الكميات المسوقة التي تصل الى 250 الف طن .

واوضح ان الزيارة تاتي للوقوف على مجريات تجهيز الوكلاء بالمواد الغذائية ومتابعة عمل المطاحن الأهلية ولمتابعة ملف صرف مستحقات الفلاحين الذي سوقوا محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير للعام 2021.

ولفت حنون الى أن نسبة توزيع المواد الغذائية في ميسان بلغ 70% وهناك مواد غذائية إضافية سترد للمحافظة سيما بعد أن أعلن وزير التجارة عن توزيع حصتين غذائيتين خلال شهر رمضان

وأشار الى وجود توجه لصرف مستحقات الفلاحية للموسم التسويقي القادم بشكل فوري وذلك من خلال مقترح تقدم به نواب الكتلة الصدرية في ميسان، مؤكدا دعمه لهذا التوجه الذي يحتاج “دعم وزارة المالية من خلال تخصيص المبالغ المطلوبة لتحقيق ذلك” وفق قوله.

وتابع قائلا إن تجهيز المطاحن الأهلية في ميسان بلغ 50% مايعادل أكثر من 115 ألف كيس طحين وزع في الأيام القليلة الماضية و لايزال العمل مستمرا لتوزيع الحصص الغذائية المقررة للمواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية.