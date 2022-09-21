مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاتصالات ينتقد عمل شركات الهاتف

المستقلة / علي النصر الله / .. انتقد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاتصالات الدكتور ادم القريشي ، عمل شركات الاتصالات العاملة في العراق ومنها شركات اسيا سيل وزين وكورك .

وأكد عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، أن ” شركات الاتصالات التي على الرغم من استفادتها الكبيرة جراء الزيارات المليونية المتكررة من السنة، إلا إنها لم تساهم أو تشارك في أقامه مشاريع مهمة في كربلاء على خلاف الشركات في دول اخرى التي تقيم مشاريع مهمة تخدم المجتمع على الرغم من عدم وجود هكذا تجمعات بشرية أو زيارات مليونية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه القريشي والوفد المرافق له ، اليوم الثلاثاء، بحثنا ” التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والمحافظة، ودعم المحافظة بمشاريع من خلال وزارة الاتصالات في تطوير شبكة الاتصالات وتوسيعها في المحافظة “.