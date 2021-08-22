مدير صحة ميسان يؤكد: لاتوجد ازمة اوكسجين في مستشفى كوفيد19

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اكد مديرعام صحة ميسان الدكتور علي العلاق، الاحد، عدم وجود ازمة اوكسجين للراقدين في مستشفى كوفيد 19 في المحافظة.

وقال العلاق عند تفقده مستشفى الطفل الذي تم تخصيصه لمستشفى كوفيد 19 أنه اطلع شخصيا على منظومة الأوكسجين في المستشفى و مركز علاج إصابات الكورونا وتابع موقف الخزانات والرصيد المتوفر والاحتياطي من القناني الأوكسجين

وأشار الى أن كل شي على مايرام، مشيدا بالجهود المبذولة للكوادر الهندسية في المتابعة المستمرة لخزانات ورصيد الأوكسجين.

واطلع العلاق على عمل الكوادر الصحية في مختبر pcr للتحري عن إصابات كوفيد ١٩ داعيا الى بذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى.