مدير صحة ميسان أول المتلقحين بلقاح استرازينيكا في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن وصول الجرعات الأولى من لقاح استرازينيكا البريطاني ضد فيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ان مدير الصحة علي العلاق أول من اخذ اللقاح إضافة إلى  رئيس جامعة ميسان ورئيس للجنة العلمية الدكتور حيدر سعدون ونقيب الأطباء الدكتور محمد كريم الشحماني ومدير القطاع الصحي الاول .

ونقل البيان عن العلاق دعوته المواطنين في المحافظة للتوجه إلى المراكز الصحية للتسجيل واخذ اللقاح ، مؤكدا أن اللقاح صحي و آمن  وهو متاح للاعمار من ١٨ سنة فما فوق.

يذكر ان هنالك عزوفا واضحا من المواطنين عن أخذ اللقاح نتيجة الاخبار غير الصحيحة التي تتناولها مواقع التواصل بأن اللقاح الواصل للعراق غير آمن..

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