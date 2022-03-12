مدير شركة هواوي يبحث مع نفط ميسان التعاون بمختلف المجالات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث مدير عام شركة نفط ميسان  علي جاسم حمود مع المدير التنفيذي لشركة هواوي الصينية التعاون بين الجانبين.

وقالت المديرية في بيان ان حمود استقبل في مقر الشركة وفد شركة هواوي الصينية  والوفد المرافق له وبحثا أهم السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات والانفتاح على الشركات العالمية الرائدة في قطاع الاتصال والمعلوماتية .

كما تم مناقشة الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في تطوير الصناعة النفطية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة كأساس لتطور العمل في كافة مفاصل الشركة، إضافة الى تفعيل وزيادة التعاون مع الشركات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

ونقل البيان عن حمود تأكيده بضرورة توفر البيئة الملائمة لتنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي مع امكانية فتح افاق التعاون والشراكة بين الطرفين وفقا للمصالح المشتركة ، وبما يحقق الطموح للارتقاء بانشطة الشركة ومسيرتها الإنتاجية والتطويرية .

من جانبه  عبر مدير شركة هواوي الصينية عن امله بعقد المزيد من اللقاءات الودية وتدعيم ركائز العمل مع الشركات النفطية .

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