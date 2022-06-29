مدير شركة نفط ميسان يناقش مع ممثلي تظاهرات المشرح مطالبهم ويوعد بحلول

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم البهادلي في مكتبه، الأربعاء، مع ممثلي تظاهرات المشرح مطالب أهالي الناحية وسبل حل الأزمة.

وقال اعلام الشركة لـ(المستقله) ان البهادلي بحث مع قائممقام ناحية المشرح وعدد من شيوخ ووجهاء الناحية الذين يمثلون المتظاهرين وبحضور القيادات الامنية عدة محاور من أجل حل الأزمة، من بينها معالجة المشاكل التي تعاني منها ناحية المشرح

وأوضح أن الشركة بينت أنها ستسعى للاستجابة السريعة بمايخص موضوع الكهرباء وإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة ميسان من خلال تقديم المساعدة وفقًا للقانون والتعليمات والضوابط

واكد البهادلي مساع الشركة لاقامة دورات تدريبية وتطويرية للخريجين وحملة الشهادات من أبناء الناحية لتأهيلهم للعمل مع الشركات الاجنبية العاملة في حقولها، لافتا الى ان هذا الموضوع يحضى باهتمام بالغ من تلك الشركات كهدف اساس وشرط رئيس للعمل ضمن تشكيلاتها المنفذة لأعمال التطوير مع الحفاظ على النسبة السابقة للتشغيل والخاصة بناحية المشرح ومنطقة العقد وفقا للتعليمات النافذة.

وأشار الى أن المحور الثالث الذي مناقشته تناول قيام شركة نفط ميسان بالتنسيق مع الشركات الاستثمارية المطورة لحقول ميسان توفير فرص عمل للعاطلين من أبناء الناحية ضمن مبدأ الشفافية والاجراءات المتبعة للتشغيل من خلال دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والحكومة المحلية .

وشدد على ان ادارة الشركة مع تنفيذ المطالب المشروعة سيما المتعلقة بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وتقديم الخدمات، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم التكاتف لتحقيق انسيابية في سير العملية الإنتاجية لما تمثل من اهمية لتحسين الواقع الاقتصادي للبلد وتعظيم موارده واستمرار التنمية المستدامة في حقول الشركة خدمة للصالح العام والحفاظ على ديمومة الإنتاج.

واعرب البهادلي عن امله بانهاء سريع للأزمة وان يتم معالجة المعوقات التي منعت المنتسبين من الوصول لأماكن عملهم، وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.