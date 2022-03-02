مدير زراعة كربلاء يدعو الى فتح أسواق عالمية للتمور العراقية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي، مساء الاربعاء، الى ضرورة دعم الصناعات الغذائية الوطنية وفتح أسواق عالمية للتمور من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي وانعاشه وتطوير قطاع التمور في البلاد  .

وقال الجنابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب زيارته شركة البشير لتغليف وكبس التمور، إن ” كربلاء واحدة من المحافظات المهمة في إنتاج التمور وتصنيعها ولديها العديد من الشركات التي تعمل على تصنيع التمور وتغليفها بطرق حديثة ووفق المواصفات العالمية وهذا يحتاج إلى التفاتة حكومية “.

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