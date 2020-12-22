مدير الموانيء : الفاو الكبير سيكون ثاني اكبر موانيء العالم

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. من اجل الوقوف على مجريات الاعمال في ميناء الفاو الكبير وتوضيح اللغط الحاصل بشأن التعاقد مع الشركة المنفذة ، قام وفد من الشركة العامة للموانئ العراقية بزيارة ميدانية للميناء للاطلاع على سير الاعمال فيه..

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي الذي ترأس الوفد لـ(المستقلة): ” عزمنا و توكلنا على الله بالمضي في مشروع ميناء الفاو مع شركة دايو الكورية بعدما درسنا كل تفاصيل العرض و ثبتنا النقاط و تم تعديل الكثير من الامور فيما يخص الجانب التعاقدي ماليا و فنيا تم حسم ذلك و الاعلان عنه من قبل السيد وزير النقل و من كان برفقته من لجنة الخدمات و النيابية و لجنة النزاهة و بذلك نحن ماضون مع شركة دايو”.

واوضح الفرطوسي الموقف بشأن الشركة الصينية مبينا ” ان الشركة الصينية غير مؤهلة لتنفيذ مثل هكذا مشروع ”

وأشار الى: ” ان الميناء هو ثاني أكبر ميناء في العالم بعد ميناء شنغهاي لان حجمه كبير جدا حيث سيكون ذو طاقة للتبادل التجاري تصل الى ثلاثة وثلاثين مليون طن”

واضاف: ” ان المرحلة الاولى منه هي بطاقة انتاجية متكونة من خمسة ارصفة تستوعب مليونين حاوية وبطاقة قصوى ثلاثة ملايين حاوية والمرحلة الثانية والثالثة هي طريق رابط لام قصر ونفق يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط.. منوها الى ان نهاية هذه المشاريع سيكون سنة 2022 ”

و بشأن، توفير فرص العمل في المشروع قال الفرطوسي ” هناك حاليا الف عامل عراقي يعمل ضمن هذه المشاريع البسيطة، اما اذا بدأ العمل في هذه المشاريع الخمسة ستكون فرصة عمل كبيرة جدا لأكثر من عشرة الى خمسة عشر الف عامل عراقي من محافظة البصرة و محافظات العراق، بالإضافة الى اكثر من الف شاحنة بالوقت الحالي لنقل المواد الاولية الى موقع العمل”.

من جانبه قال مدير شركة دايو في العراق جان لـ(المستقلة): ” جرت المفاوضات مع وزارة النقل والشركة العامة للموانئ العراقية على تنفيذ خمس مشاريع هي النفق الذي يوصل بين الفاو وام قصر وايضا خمسة ارصفة وحفر القناة الملاحية والحفر داخل الميناء والطريق الرابط بين الفاو وام قصر “.

وعن قياس حفر الاعماق اضاف جان بقوله: ” نحن شركة اختصاص وننفذ اي عمق يطلب منا ولقد اتفقنا على عمق تسعة عشر وثمانية بالعشرة متر”

و يتطلع المراقبون لإكمال هذا المشروع العملاق الذي من شأنه ان يجعل البصرة قبلة العالم التجارية.