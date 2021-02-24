مدير الصحة العالمية في اوربا يتوقع انتهاء وباء كورونا مطلع العام المقبل

المستقلة /- رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة “DR” الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: “انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار”.

وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

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