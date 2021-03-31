مديرية الدراما في شبكة الاعلام العراقي تضع خطة لرمضان المبارك

وديع نادر الخزرجي

المستقلة/- ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك أعدت مديرية الدراما في شبكة الإعلام العراقي خطة لإنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية والتمثيليات الاذاعية استعدادا لعرضها وبثها في رمضان القادم .

واعلن المخرج وديع نادر الخزرجي مدير الدراما ان الخطة تضمنت انتاج العديد من المسلسلات والاعمال الدرامية منها عمل تلفزيوني عنوانه (سلطان وأميرة أكشن) من تأليف علي صبري وإخراج  علي حنون ومن بطولة إحسان دعدوش وكلوديا حنة، وجيهان الطائي، وذو الفقار خضر ..  يقع العمل في عشرين حلقة .

أما الإنتاج الدرامي الإذاعي فهناك أكثر من تسعة أعمال ستوزع على الإذاعات التابعة الى شبكة الإعلام العراقي بضمنها أربع تمثيليات إذاعية لمعد واحد ومخرج واحد كلفت لها الكاتب جمال الشرقي عنوانها شذرات .

وأضاف الخزرجى ان التمثيليات الإذاعية ستركز على عادات العرب وتقاليدهم في الكرم والشجاعة والمروءة ورجاحة العقل وسوف تستمر المديرية في بث شذرات بعد رمضان المبارك ايضا .

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