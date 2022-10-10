مديرية البطاقة الوطنية : الغاء شرط الحجز الإلكتروني الخاص بإصدار البطاقة الموحدة

المستقلة/- أعلنت مديرية شــؤون البطاقة الوطنية، الاثنين، عن الغاء شرط الحجز الإلكتروني، الخاص بإصدار البطاقة، فيما تستأنف عملية طباعتها وإصدارها قريباً.

وقال مــعــاون مـديـر شـــؤون البطاقة الوطنية المـوحـدة في الــوزارة العميد محمد صــادق في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية و تابعته المستقلة، إن مديريته “تستعد خلال اليومين المقبلين لإبــرام عقد مع الشركة المسؤولة عـن إصــدار البطاقة المـوحـدة، لـرفـدهـا بنحو 10 مـلايـين بطاقة خـام، لغرض استئناف عملية طبعها بشكل أسرع وإصدارها للمواطنين الذين قدموا بياناتهم وتم تدقيقها من قبل موظفي البطاقة” .

وأضاف صادق، أن “عـدم إقــرار المـوازنـه الاتحادية للسنة الحالية 2022 تسبب بتأخير تجهيز المديرية بالبطاقات الخام، إلا أنها حرصت ومن خلال توجيهات وزارة الداخلية على إبرام عقد مع الشركة المسؤولة عن طبعها لتجهيزها بدفعه أولــى تصل إلـى نحو 5 ملايين بطاقة خام، ومن ثم يتم تجهيزها بالدفعة الثانية البالغة خمسة ملايين بطاقة خام أخـرى، ليتم توزيعها بين جميع فروع المديرية في بغداد والمحافظات” .

وبخصوص التسهيلات الجديدة التي وفرتها المديرية للمراجعين، ذكر صادق أن “توجيهاً صــدر لجميع فروعها بــضــرورة تبسيط إجراءات منح البطاقة الموحدة للمواطنين، من خلال السماح للمراجع بالتقديم في المديرية التي لا تشمل منطقة سكناه، إن كانت لا تشهد زخماً، إضافة إلى قيامها بإلغاء الحجز الإلكتروني باستثناء محافظتي نينوى والأنبار”.

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