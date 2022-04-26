مدفيديف : شراء تويتر من قبل ماسك لن يغير شيئا ولن تكون منصة ديمقراطية

المستقلة / – اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن شراء “تويتر” من قبل رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لن يغير شيئا ولن تصبح شبكة التواصل الاجتماعي هذه منصة ديمقراطية وعادلة.

وكتب مدفيديف في صفحته على “تلغرام”: “إن إعادة شراء الشبكات بأموال ضخمة، عندما يتم استبدال مالك بآخر، لن يغير أي شيء، لأنه ليس فقط المالكون الآن هم من يقررون قواعد حياتها”.

وأضاف أنه “ليس بإمكان أي شبكة للتواصل الاجتماعي تجاهل الأمزجة التي تسود الدولة حيث تم تسجيلها”. وأوضح: “لذلك لن يحدث هناك أي تحول خارق في “تويتر”. إنه لن يصبح ديمقراطيا وعادلا من جديد. بالطبع إذا لم يغادر الولاية القضائية الأمريكية”.

 

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