مدرب منتخب العراق للناشئين يحصل على الشهادة الأعلى في عالم التدريب

مدرب منتخب العراق للناشئين يحصل على الشهادة الأعلى في عالم التدريب

(المستقلة) حصل عماد محمد، مدرب منتخب العراق الناشئين، على الشهادة التدريبية الأعلى في عالم التدريب.

وقال “العمدة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه اجتاز الدورة التدريبية فئة “برو”، بعد 40 يوما من العمل المتواصل.

وأضاف: “أقدم شكري للمحاضرين ايريك وكاري ووسام شامل ولكل من ساندني خلال الفترة الماضية”.

وأتم: “شهادة أسعى خلالها لخدمة بلدي ورفع علم العراق عاليا، كما سعينا لذلك عندما كنا لاعبين”.