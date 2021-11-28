مدرب ليفربول يشيد بالبرتغالي ديوغو جوتا بعد فوز الريدز على ساوثهامبتون

المستقلة/-أشاد مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بنجم فريقه، الدولي البرتغالي ديوغو جوتا، بعد قيادته “الريدز” لاكتساح ساوثهامبتون، أمس السبت، في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز المهاجم البرتغالي، ثنائية ليساهم في فوز فريقه برباعية دون رد.

وقال كلوب بعد المباراة عن تأثير جوتا وأهمية إسهاماته مع الفريق: “هذا موضوع جيد لنتحدث بشأنه، ديوغو لاعب وشخص استثنائي. لقد كان صفقة رائعة لنا قبل عام ونصف لأنه يمتلك كل الإمكانيات التي يجب أن تتوفر في لاعبي ليفربول”.

وأضاف: “لديه قدرات فنية وبدنية رائعة، وهو لاعب ذكي للغاية ويستوعب التعليمات بسرعة”.

وتابع المدرب الألماني حديثه عن ديوغو جوتا قائلا: “علاوة على ذلك، يمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم، وهذا يساعد الفريق كثيرا. لديه السرعة أيضا، ودائما ما يمتلك رغبة في إنهاء الهجمات في الشباك. أعتقد أن سجله التهديفي مميز للغاية الآن. لسوء الحظ تعرض لإصابة قوية في الموسم الماضي، ولكنه عاد وتأقلم بشكل رائع مع الفريق، وأنا سعيد للغاية من أجله”.

وبعد هذا الفوز، تقدم ليفربول للمركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم الأحد، ضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الـ13.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة في المركز الـ14.

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