مدرب.. رونالدو اختار تحديا قويا ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة له

المستقلة /- علق مدرب وأسطورة برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، على مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي.

ووصل تشافي مع بعثة برشلونة إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، ويستهل مشواره في البطولة من دور الأربعة، حين يواجه ريال بيتيس اليوم الخميس على أرضية استاد “الملك فهد الدولي”.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال تشافي إن “الدوري السعودي تنافسي وقوي للغاية، قد لا يعرف الناس الكثير عنه، ولكن هناك 8 لاعبين أجانب في كل فريق، وهذه فرق عالية الجودة، ورونالدو وقع مع أحد أفضل وأقوى الفرق في المملكة”.

وأضاف :”لعبت كثيرا ضد الفرق السعودية عندما كنت مع السد (القطري)، كلاعب ومدرب، في الحقيقة كانت مباريات صعبة للغاية”.

وزاد بقوله: “رونالدو اختار تحديا قويا، لن يكون الأمر سهلا بالنسبة له، لكني متأكد من أنه سيقدم أداء جيدا هناك، وسيحدث الفارق مع ناديه”.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

