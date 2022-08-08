مدرب برشلونة يعبر عن فرحته بعد الظهور القوي أمام نظيره بوماس أونام المكسيكي

المستقلة /- تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الظهور القوي لفريقه أمام نظيره بوماس أونام المكسيكي على كأس خوان جامبر، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب “كامب نو” ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد.

وقال تشافي، في تصريحات عقب المباراة: “أنا سعيد للغاية، خاصة مع الأجواء، بفرحة الجماهير التي سببتها المباراة والانتقالات”.

وأضاف تشافي: “أظهر الفريق أفضل ما لديه، بدأنا بشكل مكثف للغاية وباحتمالات كثيرة، مما جعلنا نسترخي قليلاً بعد ذلك. هذا اختبار جيد لنا أننا فزنا به”.

وتابع: “كل شيء على ما يرام، من هنا، علينا أن نعمل بجد للحفاظ على كل شيء، مشاعرنا جيدة”.

واستطرد: “قلت من قبل أنك ستعطيها كل ما لديك، كانت الدقائق العشر الأولى مثل نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وأشار تشافي: “علينا تحقيق ذلك في غضون 90 دقيقة، من الصعب ألا تقلل من الشدة بعد تسجيل بعض الأهداف، لهذا السبب نحن بحاجة إلى فريق واسع مع لاعبين جيدين”.

وأردف: “أحاول أن أنقل للاعبين أنه لا يمكننا الاسترخاء في أي وقت”.

وأكد تشافي عن لعب الفريق بأكمله بشكل جيد، والتفاهم مع ليفاندوفسكي: “اللاعبون ذوو المهارات العالية يفهمون بعضهم البعض جيدا، الجميع قام بعمل عظيم، لدي العديد من الخيارات وسيكون من الصعب على اختيار التشكيلة الأساسية، هذا مهم بالنسبة لنا، المنافسة تقوينا كمجموعة”.

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: “أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، خاصة بالنسبة للجماهير، بدأنا بشكل جيد، بإيقاع جيد، أنا سعيد”.

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