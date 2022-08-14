مدرب برشلونة يشعر بخيبة أمل بعد التعادل السلبي أمام رايو فاليكانو

المستقلة /- أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنه يشعر بخيبة أمل بعد التعادل السلبي أمام رايو فاليكانو على ملعب ”كامب نو“ في بداية مشوار الفريق بالدوري الإسباني، مساء أمس السبت، خصوصا في ظل التوقعات الكبيرة من الفريق الذي تعاقد مع عدة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال تشافي بعد اللقاء: ”إنه لأمر مخز، أشعر بخيبة أمل، كانت هناك عدة توقعات بالنسبة لهذا الموسم والبدء بهذه الطريقة ليس أفضل طريقة، كنا نعرف بالصعوبات التي يواجهها رايو فاليكانو وقلت للاعبين إن علينا تدوير الكرة كثيرا، سنواصل العمل بشدة“.

وأشاد تشافي هيرنانديز بالحارس الألماني تير شتيغن، الذي أنقذ الفريق من محاولتين خطيرتين وحافظ على نظافة مرماه، قائلا: ”من المهم أن يمنحنا الحارس النقاط وهذا ما يفعله وأنا أؤمن به“.

ووجه مدرب برشلونة رسالة لمشجعي الفريق، موضحا: ”أحاول أن أخبرهم أنها مجرد بداية، لقد ولدنا كثيرا من الحماس وسنحاول أن نظهره على أرض الملعب والاستفادة من الفرص التي نصنعها والمتاحة أمامنا“.

وأضاف مشيدا بالفريق المنافس: ”أمس رأينا فريقا صعبا عمل بشكل جيد وأغلقوا المساحات وجعلوا الأمر صعبا علينا في التحضير“.

وأكد تشافي هيرنانديز أنه حاول تغيير الخطط في الشوط الثاني، قائلا: ”لقد حاولنا الحصول على التفوق في الشوط الثاني في وسط الميدان. كان من الصعب علينا إيجاد 3 ضد 2 وقمت بتغيير التكتيك للحصول على هذا التفوق وقلت للاعبين إن الضغط حاليا علينا وليس عليهم“.

وأضاف مدرب برشلونة: ”الخطأ هو أننا لم نستطع تسجيل أهداف. لقد افتقدنا للنجاعة، وهم أيضا أضاعوا الكثير من الوقت، في كل محاولة كانوا يضيعون الوقت“.

وانتقل تشافي لتقييم أداء ليفاندوفسكي، مؤكدا: ”أنا راضٍ لأنه يعمل مع الفريق، إنه يتحكم جيدًا ويمنح الفريق يد المساعدة“.

وأردف: ”لكن بالطبع نحن بحاجة إلى مزيد من الفاعلية، كانت هذه هي المشكلة الرئيسية للفريق أمس، روبرت ونحن جميعًا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب النتيجة، إنها مسألة وقت قبل أن يحدث فرقًا ويسجل“.

وشهد اللقاء طرد القائد سيرجيو بوسكيتس بعد حصوله على إنذارين وسيغيب عن لقاء ريال سوسيداد، كما لم يرق مستوى الصفقات الجديدة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، لمستوى التوقعات، وأنهى الفرنسي عثمان ديمبلي اللقاء بإصابة.