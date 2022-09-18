المنتخب الوطني يستعد للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة

المستقلة /- كثـَّفَ المنتخبُ الوطنيّ وحداته التدريبيّة، وذلك بإجراءِ وحدتين تدريبيتين صباحيّة ومسائيّة استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

وقال مدرِّب اللياقة البدنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، اسماعيل سليم، في تصريح للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، تابعته المستقلة، إن” الاستعدادات متواصلة بشكل مكثَّف، تحضيراً للبطولة” مبيناً، أن” هنالك تفاوتاً بين الأندية في وقت الإعداد، فبعضها بدأ قبل شهر والآخر بدأ منذ ثلاثة أسابيع وبعض اللاعبين وصل إلى درجة المنافسة من خلال الإعداد الخاص”.

وأضاف سليم، أن” أغلب الدوريات في الدول المجاورة بدأت مبكراً، وهذا ما يعطيها أفضلية أكثر، على عكس دورينا الذي دائماً ما يأتي متأخراً، أما الآن فاللاعبون لديهم اندفاع كبير وإرادة قوية للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب من خلال تطبيق توجيهات الجهاز الفني “.

وتابع سليم، أن” الكادر التدريبي خلال هذه الفترة القصيرة يسعى إلى الحفاظ على اللاعبين من الجانب البدني واللياقي والنفسي ، فضلاً عن الجانب المهاري والفني” لافتاً إلى أن” المنتخب سيخوض مباراةً ودِّيَّةً أمام فريق الشرطة، إذ سيقوم الجهاز الفني بقيادة المدرِّب راضي شنيشل باستقراء التشكيلة المناسبة التي ستشارك في بطولة الأردن “.