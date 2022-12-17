مدرب المغرب : الخسارة مريرة لكنها مستحقة

المستقلة/- كشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، أسباب خسارة منتخب بلاده للمباراة الأخيرة له في المونديال على المركز الثالث، أمام كرواتيا.

وقال الركراكي بعد الهزيمة 1-2 من كرواتيا مساء السبت: “هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين (عن المنتخبات الكبرى)”.

وأضاف: ” خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الاخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق. تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة.. سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائما خائبا لأننا منافسون”.

وأكد المدرب المغربي إن “الخسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء”.

مودريتش باق

ومن ناحية أخرى، لم يعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) عن نيته بالاعتزال، بعد المونديال، وأكد أنه مستمر بقميص منتخب كرواتيا.

وقال مودريتش: “أثبتنا بهذه الميدالية إن كرواتيا دولة تلعب دورا مهما في عالم كرة القدم، وسنترك قطر ونحن منتصرين”.

وأضاف: “لا أعرف إذا ما كنت سأبقى مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا 2024، لكنني سأستمر العام المقبل على الأقل”.

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