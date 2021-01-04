مدرب الكهرباء يقترح مبادرة لمساعدة أسر ضحايا كورونا

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) أطلق عباس عطية، مدرب فريق الكهرباء، مبادرة إنسانية لإعانة ذوي نجوم الكرة من ضحايا فيروس كورونا.

وخسر العراق عدة نجوم في العام الماضي بسبب مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا وأبرزهم أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وكريم سلمان.

وقال عطية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “خسرنا في السنة الماضية اصدقاء كثيرين والبكاء والحزن عليهم لا يكفي”.

وأتم: “أقترح أن يتم استقطاع 5% من عقود مدربي النخبة للتبرع بها لذويهم، وانا أول المتبرعين”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مدرب الكهرباء يقترح مبادرة لمساعدة أسر ضحايا كورونا

اخر الاخبار

مشروع قانون إيراني يلزم الحكومات المتعاقبة بـ القضاء على إسرائيل

اخر الاخبار

القبض على ارهابي فجر عجلة مفخخة في محافظة المثنى في 2016

اخبار العراق

 النزاهة : رئيس مجلس الوزراء أول المفصحين عن ذمته المالية للعام 2021

اخر الاخبار

وزراء أمريكيون يحذرون ترامب من الانقلاب العسكري

اخر الاخبار

هجوم وحشي بين جنود هنود وصينيين يشعل مواقع التواصل – فيديو

اخبار الاردن

الاردن : ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة