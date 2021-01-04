مدرب الكهرباء يقترح مبادرة لمساعدة أسر ضحايا كورونا

(المستقلة) أطلق عباس عطية، مدرب فريق الكهرباء، مبادرة إنسانية لإعانة ذوي نجوم الكرة من ضحايا فيروس كورونا.

وخسر العراق عدة نجوم في العام الماضي بسبب مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا وأبرزهم أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وكريم سلمان.

وقال عطية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “خسرنا في السنة الماضية اصدقاء كثيرين والبكاء والحزن عليهم لا يكفي”.

وأتم: “أقترح أن يتم استقطاع 5% من عقود مدربي النخبة للتبرع بها لذويهم، وانا أول المتبرعين”.