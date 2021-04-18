مدرب الشرطة يرفع راية التحدي أمام استقلال

المستقلة/- قال مدرب الشرطة العراقي، ألكسندر إيليتش، اليوم السبت، إن مواجهة الاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا، ستمثل تحديا كبيرا بالنسبة لفريقه.

وأضاف إيليتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “الشرطة مطالب بالظهور بشكل أفضل من المباراة السابقة، رغم أن منافسنا متميز جدا، ولديه الخبرة المطلوبة في مثل هذه المشاركات”.

وأوضح أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، متابعا: “عودة المصابين تعطينا دافعا جيدا، ولدينا تجارب مع الاستقلال، حيث تعادلنا معهم في مناسبتين سابقتين، ونعرف خطوطهم جيدا”.

وأتم: “ألمس روحا مختلفة عند اللاعبين، للظهور بشكل مميز في مواجهة الاستقلال.. أجزم بأننا سنقدم أداء أفضل من الذي قدمناه في المباراة السابقة (أمام الدحيل)”.

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