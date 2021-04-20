مدرب الشرطة يتحدث عن مواجهة أهلي جدة

المستقلة/- يرى الصربي ألكسندر إيليش، مدرب الشرطة العراقي، أن فريقه مطالب بالظهور بشكل إيجابي أمام الأهلي السعودي، في ثالث مواجهاته بدوري أبطال آسيا.

وقال ألكسندر إيليش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الشرطة والأهلي يمران بالوضعية نفسها من ناحية الأداء والنتائج، ونسعى لتحقيق تحول إيجابي في منظومتنا أمام الأهلي”.

وزاد مدرب الشرطة العراقي: “علينا إثبات أننا نستحق المشاركة في البطولة القارية الأولى، ودفعنا ثمن الأخطاء الفردية، ولدينا الجودة الكافية لتحقيق التحول الذي نريده”.

وأردف: “نعلم جيدا إمكانية الأهلي وبحثهم مثلنا عن التحول، ونعرف جيدا المهاجم السومة، وسنجري تغييرا على شكل منظومتنا من أجل صنع الأداء الأفضل، لأننا لم نؤد بشكل جيد في المباراتين السابقتين”.

وأضاف: “دربت الأهلي السعودي مرتين، والوضع الآن يختلف تماما عما كنت أعيشه سابقا، وهناك الكثيرُ من المتغيرات في المجموعة، ومباراتنا ستعكس أشياء جديدة”.

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