مدرب البرتغال يوضح حقيقة تجريد رونالدو من شارة القيادة

المستقلة/- أوضح مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس حقيقة سحب شارة القيادة من كريستيانو رونالدو بعد إلقاءه لها في نهاية مباراة صربيا الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

وانفعل كريستيانو رونالدو بشكل قوي في نهاية مباراة صربيا بتصفيات كأس العالم، بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف الانتصار المتأخر بعدما مرت الكرة خط المرمى.

وقام رونالدو بإلقاء شارة القيادة بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، أثناء خروجه من أرضية الملعب مع مهاجمته لحكم المباراة بشكل قوي.

وعلق سانتوس على الأمر، موضحا: “رونالدو هو قائد منتخب البرتغال وسيستمر على ذلك، لم يسئ لأي فرد داخل المنظومة لتتم عقوبته بسحب القيادة”.

وواصل: “لم يقم رونالدو بالإساءة لزميل له أو المدير الفني أو حتى حكم المباراة، لكن كان غاضبا بسبب الظلم الذي تعرضنا له”.

وأتم سانتوس تصريحاته: “نحن فخورون بكون رونالدو هو قائد منتخب البرتغال وسيستمر ذلك حتى يعتزل كرة القدم، لا نفكر نهائيا في معاقبته لأنه رد فعل طبيعي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

مانشستر سيتي يعلن موقفه من تجديد عقد أجويرو

رياضية

درجال يوجه رسالة إلى قطر بعد بادرة “خليجي 25”

اخر الاخبار

فيديو.. بسبب هذا التصرف.. فتاة عراقية تعتذر لـ كاظم الساهر

اخر الاخبار

فيديو.. مروان بابلو يتصدر الترند بألبومه الجديد “غابة”

اخر الاخبار

فضيحتا اغتصاب تتسبب بتعديل وزاري في أستراليا

اخر الاخبار

اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

اخر الاخبار

فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

اخر الاخبار

فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

اخر الاخبار

مي العيدان تقاضي غدير السبتي بسبب الراحل مشاري البلام

اخر الاخبار

كربلاء تعلن نجاح الزيارة الشعبانية دون خرق امني

اخر الاخبار

وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد.. صدمة كبيرة

اخر الاخبار

خبيرة تكشف مفتاح علاج بعض أنواع السرطانات في نبات شائع

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية ببغداد في أقرب فرصة

اخر الاخبار

الكويت تخصص ملياري دولار لمكافأة لهذه الفئة من العاملين

رياضية

قطر تتنازل للعراق عن “خليجي 25”

اخبار مصر

رئيس هيئة قناة السويس يعلن عودة الملاحة للقناة فى هذا التوقيت

اخر الاخبار

معهد الابتكار التكنولوجي في أبو ظبي يطلق أول مكتبة للتشفير ما بعد الكوانتوم في الإمارات