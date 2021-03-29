مدرب البرتغال يوضح حقيقة تجريد رونالدو من شارة القيادة

المستقلة/- أوضح مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس حقيقة سحب شارة القيادة من كريستيانو رونالدو بعد إلقاءه لها في نهاية مباراة صربيا الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

وانفعل كريستيانو رونالدو بشكل قوي في نهاية مباراة صربيا بتصفيات كأس العالم، بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف الانتصار المتأخر بعدما مرت الكرة خط المرمى.

وقام رونالدو بإلقاء شارة القيادة بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، أثناء خروجه من أرضية الملعب مع مهاجمته لحكم المباراة بشكل قوي.

وعلق سانتوس على الأمر، موضحا: “رونالدو هو قائد منتخب البرتغال وسيستمر على ذلك، لم يسئ لأي فرد داخل المنظومة لتتم عقوبته بسحب القيادة”.

وواصل: “لم يقم رونالدو بالإساءة لزميل له أو المدير الفني أو حتى حكم المباراة، لكن كان غاضبا بسبب الظلم الذي تعرضنا له”.

وأتم سانتوس تصريحاته: “نحن فخورون بكون رونالدو هو قائد منتخب البرتغال وسيستمر ذلك حتى يعتزل كرة القدم، لا نفكر نهائيا في معاقبته لأنه رد فعل طبيعي”.