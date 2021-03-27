مدرب أوزبكستان يكشف مشاكل فريقه قبل مواجهة العراق

المستقلة/- اعترف مدرب منتخب أوزبكستان فاديم أبراموف بوجود مشاكل في فريقه، وذلك قبل مواجهة العراق وديا.

وقال أبراموف في المؤتمر الصحفي قبل لقاء أوزبكستان ضد العراق: “لدينا مشاكل في الدفاع وحراسة المرمى”.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي يوم الاثنين المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستعد المنتخبان لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.