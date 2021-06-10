مدارس “قدموس” تقدم طرق مبتكرة للتعليم في ظلً الإغلاق بسبب كورونا

المستقلة/- في الربيع الماضي، عندما أُغلقت مباني المدارس من اجل المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. وجد الطلاب أنفسهم (من جميع انحاء العالم) بأنهم محصورين في منازلهم في منتصف العام الدراسي . ولمواجهة الاغلاق، اعتمدت مدارس / CADMUS®️ قدموس الدولية حلولاٌ من خلال التعلم الإلكتروني الكامل واستمرت في توفير تعليم عالي الجودة لطلابها.

تأسست مدارس CADMUS®️/ قدموس الدولية في أغسطس 2016 من قبل سابيس SABIS®️ /. وهي منظمة عالمية لإدارة التعليم ، كمدارس خاصة جديدة مصممة لمنح الطلاب في المناطق الحضرية إمكانية الوصول إلى نظامهم التعليمي الخاص.

ويمكن للآباء الذين يسجلون أطفالهم في مدرسة / CADMUS®️ قدموس أن يكونوا مطمئنين بأنهم سيتلقون تعليمًا دوليًا خاصًا مصممًا لمساعدتهم على تحقيق النجاح في المستقبل. في الوقت الحاضر ، هناك مدارس قدموس في دهوك وأربيل وبغداد ، وهناك المزيد من المدارس المخطط لها في منطقة شمال إفريقيا. تقدم مدارس CADMUS®️ / قدموس للأطفال مجتمعًا آمنًا وملائما وتساهم بتعزيز النجاح الأكاديمي.

يرجع نجاح التعلم الإلكتروني في مدارس CADMUS®️ الدولية إلى وجود البنية التحتية المناسبة. تتضمن هذه البنية التحتية نهجًا منهجيًا للتدريس ، ومنهجًا رقميًا عاليًا ، ومنهجيات تعليمية تُمكّن الطلاب من القيام بدور نشط في دورة التعلم ، وبالطبع الوصول إلى أدوات التكنولوجيا التي يمكن أن تُسهل العملية برمتها.

كل هذه العناصر امضت SABIS®️عقودًا من الزمن في تطويرها وتنفيذها في مدارسها، بما في ذلك مدارس CADMUS®️. لذلك ، عندما اضطر التدريس والتعليم فجأة إلى الانتقال إلى بيئة “بعيدة” ، كانت المنصة الرقمية موجودة بالفعل ، بحيث لم يكن على المعلمين إعداد محتوى جديد حيث كان متاحًا بالفعل من خلال الالواح البيضاء التفاعلية ، وكان الطلاب لديهم بالفعل كتبهم الإلكترونية التي تتضمن أنشطة تفاعلية وتسجيلات صوتية ورسوم متحركة التي تدعم ميولهم من المنزل.

في كل صباح ، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي الرقمي للشبكة ، والمعروف باسم

SDP من خلال استخدام الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في المنزل للتحقق من خططهم اليومية والأسبوعية ، والجداول الزمنية التفصيلية ، وتنزيل أي مواد مخصصة. إن برنامج تطوير الطلاب هو امتداد لتجربتهم التعليمية في المدرسة وأداة تسمح لهم بتولي مسؤولية تعليمهم.

في روتينهم اليومي، يحضرون الفصول كما هو مقرر، والتي تشمل المواد الأساسية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ، وكذلك الفن والموسيقى وحتى/ التربية البدنية – الرياضة (PE). تم تسجيل بعض الدورات مسبقًا بواسطة المعلمين وتحميلها على SDP، ويتم تقديم بعضها في “فصل افتراضي” بصورة آنية. يتم أيضًا تسجيل الفصول الالكترونية وتحميلها على SDP ، والتي يمكن للطلاب الوصول إليها لمشاهدتها مرة أخرى إذا احتاجوا إلى ذلك.

للتأكد من أن التعلم يحدث بالفعل ، يتم تعيين واجبات منزلية للطلاب والاستمرار بإجراء تقييمات منتظمة لاختبار فهمهم. أثناء عمل الطلاب ، يتلقى المعلمين بيانات حول تقدمهم وأدائهم ، بحيث يمكنهم المتابعة مع طلابهم وفقًا لذلك ، وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه. في بعض الحالات ، يتم تقديم هذا الدعم من خلال جلسات الدروس الخصوصية عبر الإنترنت التي يقودها طلاب آخرون أو حتى من خلال مقاطع الفيديو التعليمية المتوفرة عند الحاجة على SDP.

على الرغم من الوباء الحالي والاضطراب اللاحق، فإن الطلاب المسجلين في مدارس CADMUS®️ يواصلون تعليمهم دون أن يفوتهم أي شيء. و يتم تحسين وتحديثSDP باستمرار لضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة وممتع في عالم متغير ، يمكن للطلاب التعلم في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز مما يضمن عدم ضرورة التعلم توقف أبدًا.