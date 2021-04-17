مخرج مصري يتعرض للنصب من شركة إنتاج عراقية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المخرج المصري محمد البساوي، عن تعرضه للنصب و التهديد بعدم عودته إلى مصر مرة أخرى من قِبل إحدى شركات الإنتاج بالعاصمة العراقية بغداد، بالإضافة إلى سرقة جواز سفره، على حد قوله.

وكتب المخرج المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “المسلسل اللي الشركة الغير محترمة ما احترمتش عقدها، ولا إني ضيف ببلدهم وسرقوا باسبوري، وهددونى بعدم خروجي من بغداد، وساعدهم في كده ناس عراقية، عايشة معانا وبتاكل عيش في مصر.. العراق بغداد”.

وبدأ “البساوى” حياته المهنية كمساعد مخرج للعديد من المخرجين المصريين فى عدة أعمال فنية منها “لا أحد ينام فى اﻹسكندرية” مع المخرج “حسن عيسى” عام 2007 ، و “نافذة على العالم” مع المخرج “عصام الشماع”, و “سامحنى يا زمن” مع المخرج “ياسر زايد” الذى عرض فى رمضان 2010.

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‏وعاد مرة أخرى للعمل مع المخرج “عصام الشماع” فى فيلمه الجديد “الفاجومى” 2011، ومن أشهر أعماله مسلسل “الكبريت الأحمر 2″، “عائلة زيزو”، “وشقة فيصل”، “حسيسن وتحسين”.