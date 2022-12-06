مخرج سينمائي : واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس

المستقلة/- قال المخرج السينمائي أوليفر ستون، في حديث لصحيفة “بوليتيكا” الصربية، إن واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس.

وأضاف ستون، في حديثه على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي (RSIFF) في السعودية: “ما يجري في دونباس منذ عام 2014، وكم عدد الأشخاص الذين غادروا تلك المنطقة لأن الولايات المتحدة قامت بتمويل الجيش الأوكراني بشدة؟ منذ عام 2014، لم تعد أوكرانيا محايدة بل باتت موجهة ضد روسيا، وهذا ما جعل التوازن يختل، وهذا سبب اندلاع النزاع”.

واتهم المخرج، الحكومة الأمريكية بالنفاق، مؤكدا أن أمريكا “تخرق كل القواعد عندما تريد”، لكنها تدين الدول الأخرى على ذلك.

وخلال اللقاء، كشف ستون عن رأيه حول بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وقال: “الإدارة تغرق بسرعة. لقد أخطأت بالتصويت لهذا الشخص”.

ووفقا له، تبين أن بايدن زعيم غير كفء، وسياسته تجاه الكرملين خطيرة.