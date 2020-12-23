مختص: قرار تخفيض قيمة العملة متسرع

المستقلة.. وصف المختص بالشأن الاقتصادي سعد صاحب قرار خفض قيمة العملة بـ”المتسرع الذي جاء في غير وقته”.

وقال صاحب في تصريح لـ(المستقلة) ان المتتبع لردود الافعال الاقتصادية الرافضة لهذا القرار يلمس مدى الخلل الذي تضمنه القرار ، لاسيما ان اسعار الصرف في الاسواق المحلية الان اقل مما حدد في القرار وهذه الحالة تحصل لأول مرة في الاسواق المحلية.

ولفت الى ان الاقبال على الدولار انخفض عن السابق كثيرا، وتم تأشير هذا أشر بمتابعة مزاد العملة، حيث بلغ أجمالي المبيعات ليوم الاربعاء ٢٣ كانون اول ٧٧,٦ مليون دولار مقابل ٢١٢مليون دولار ليوم الاربعاء من الاسبوع الماضي.

واكد ان قرار كهذا كان يجب أن يقف عند خبراء الاقتصاد من العاملين في القطاع الخاص لمعرفة حجم الأثر السلبي على الاقتصاد والذي لم يخطر في حسابات من تبنى قرار تخفيض قيمة العملة، مشيرا الى ان الدول التي تبنت هكذا قرار تملك مؤهلات نجاح هكذا توجه، لوجود إنتاج محلي لديها وهو ما نفتقده في العراق.

وأشار إلى ان الارتفاع كان المفروض يكون في بداية الامر ١٢٥٠ مقابل الدولار الواحد ومنه يتم البناء على هذا الاساس.