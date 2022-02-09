مختص : المشاكل الحقيقية في الكهرباء تكمن في خطوط النقل وشبكات التوزيع

المستقلة /- اكد المتخصص بشؤون الطاقة، النائب السابق عباس يابر، ان تكاليف الطاقة المتجددة تعادل 10 اضعاف الطاقة المستحصلة من المولدات، لافتا الى ان المشاكل الحقيقية في الكهرباء تكمن في خطوط النقل وشبكات التوزيع.

وقال يابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “محطتي بسماية وواسط الحراريتان بامكانهما توفير الف ميكا واط من الطاقة، في حال تم الاعتناء بخطوط النقل بدلا من اللجوء الى تخفيض الاحمال من اجل توفير الطاقة”.

وأضاف ان “مبادرة البنك المركزي للتوجه نحو الطاقة المتجددة ترهق كاهل المواطن، بسبب تكاليفها المرتفعة، حيث لن تحقق الفائدة المرجوة منها، لكون قيمتها تعادل 10 اضعاف كلفة الطاقة المستحصلة من المولدات”.

وبين ان “العراق يجب ان يتجه لرؤية صحيحة من خلال تصحيح منظومتي النقل والتوزيع، ومن ثم إعادة النظر بالإنتاج بشكل موازي وإعادة توزيع المحطات الثانوية وفق مصادر الاختناق”.