مختارو كربلاء يرفضون استلام  النفط الابيض 50 لتر لكل مواطن ويطالبون بزيادة

المستقلة / علي النصر الله / .. بعد إعلان وزارة النفط ، اليوم الخميس ، اطلاق الحصة الوقودية الثانية مادة النفط الابيض البالغة ( 50 ) لتر لكل مواطن في بغداد وعدد من محافظات الفرات الاوسط ، رفض مختارو محافظة كربلاء استلام الحصة الوقودية وتوزيعها  غدا الجمعة .

وقال اعلام مختاري كربلاء في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الخميس  ،إن “بعض المخاتير في المحافظة اتصلوا هاتفيا بمدير فرع المنتجات النفطية فرع كربلاء المهندس حسين الخرسان ، برفضهم استلام الحصة الوقودية الثانية مادة النفط الأبيض  التي أطلقتها وزارة النفط بتجهيز المواطنين ( 50 ) لتر “.

وأكد البيان ، إن “المخاتير طالبوا الخرسان بنقل معاناة المواطنين في كربلاء من العوائل الفقيرة والمتعففة ، لاسيما هذه الايام لكثرة الامطار وسوء الأحوال الجوية بزيادتها الى ( 100 ) لتر “.

من جانب آخر أعلن  مدير شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كربلاء المهندس حسين الخرسان،  عن “تجهيز المواطنين  بأكثر من خمسة مليون لتر من النفط الأبيض لغاية السابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي ، وبعدد بطاقات وقودية بلغت 50 الف بطاقة ” .

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