مخاطر نقص فيتامين “سي” في جسم الإنسان

المستقلة /-إذا أردت نظاماً غذائياً متوازناً فتأكد من أنك تحصل على جرعة كافية من فيتامين سي يومياً.

تحتاج النساء البالغات (غير الحوامل أو المرضعات) إلى 75 ملليغرام من فيتامين سي يومياً، بينما يحتاج الرجال إلى 90 ملليغرام.

مجرد نصف كوب من الفلفل الأحمر النيء أو ثلاثة أرباع كوب من عصير البرتقال سيفي بالغرض، بينما نصف كوب من البروكلي المطبوخ يوصلك إلى منتصف الطريق على الأقل.

جسمك لا يصنع أو يخزن فيتامين سي، لذلك عليك أن تأكله كل يوم.

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً سيئاً بشكل عام، خاصة الذين يعانون أمراض الكلى ويخضعون لغسل الكلى، أما المدخنون فيحتاجون جرعة إضافية من فيتامين سي يوميا للمساعدة في إصلاح الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي تتشكل عند التدخين.

فإذا كنت من بين 7% من الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين سي فستلاحظ الأعراض التالية في غضون 3 أشهر وفقا لموقع webmd الطبي، وترجمتها (القبس):

1 -التئام الجروح البطيء

عندما تتأذى تنخفض مستويات فيتامين سي في الدم والأنسجة، ويحتاج جسمك إليه لصنع الكولاجين، وهو بروتين يلعب دوراً في كل مرحلة من مراحل إصلاح الجلد. ويساعد فيتامين سي الخلايا المتعادلة، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، على العمل بشكل جيد.

2 – نزيف اللثة وزحفها لأعلى

يحافظ فيتامين سي على صحة الأوعية الدموية ويساعد على تجلط الدم. الكولاجين ضروري أيضاً لصحة الأسنان واللثة. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة الذين تناولوا الغريب فروت لمدة أسبوعين لاحظوا أن لثتهم لم تنزف كثيراً.

3 – زيادة الوزن

توصلت الأبحاث إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين سي والكميات العالية من الدهون في الجسم، خاصة دهون البطن. قد يلعب هذا الفيتامين أيضاً دوراً في كيفية حرق جسمك للدهون للحصول على الطاقة.

4 – بشرة جافة مجعدة

الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً يحتوي على الكثير من فيتامين سي قد يكون لديهم بشرة أكثر نعومة ورطوبة. ولأن فيتامين سي مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية البشرة من الجذور الحرة التي تعمل على تكسير الزيوت والبروتينات وحتى الحمض النووي.

5 – متعب وغاضب

وجدت دراسة أجريت على 141 عاملاً في المكاتب، جرى إعطاؤهم فيتامين سي، أنهم شعروا بتعب أقل في غضون ساعتين، خاصة من كان عنده سرعة انفعال في البداية. ثم استمر التأثير لبقية اليوم.

6 – ضعف المناعة

نظرًا لأن فيتامين سي يحتوي على العديد من الوظائف المتعلقة بجهاز المناعة، فلا عجب من أنك ستكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وقد تواجه صعوبة في التعافي حال نقصه. فيتامين سي يمكن أن يساعد في حمايتك من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المثانة. قد يقلل أيضاً من احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

7 – فقدان البصر

إذا كنت تعاني التنكس البقعي المرتبط بالعمر AMD فقد يزداد الأمر سوءاً بشكل أسرع من دون فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى وبعض المعادن. قد يساعد الحصول على ما يكفي من فيتامين سي من الأطعمة في منع إعتام عدسة العين.

8 – الإسقربوط

مرض الإسقربوط اليوم نادر نسبياً، لكنه ممكن إذا حصلت على 10 ملغ يومياً فقط من فيتامين سي أو أقل. يعاني الأشخاص المصابون بالإسقربوط أيضاً مشكلات مثل الأسنان المتساقطة والأظفار المتشققة وآلام المفاصل وهشاشة العظام وشعر الجسم اللولبي. عندما تعزز فيتامين سي تبدأ الأعراض في التحسن في يوم واحد، وعادة ما يتم الشفاء في غضون 3 أشهر.