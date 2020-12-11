مخاطر تناول الألبان على الغدة الدرقية

المستقلة … تعتبر منتجات الألبان مزودا للجسم بالأحماض الأمينية والدهون والكالسيوم والفوسفور. لكنها بنفس الوقت قد تخلق مشاكل صحية.

عند الإفراط بتناول منتجات الألبان، يحصل الجسم على كمية كبيرة من الكالسيوم، الذي يمكن أن يؤثر سلبيا في عمل الغدة الدرقية.

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بالإضافة إلى هذا، تؤدي زيادة مستوى الكالسيوم في الجسم، إلى نقص الحديد والزنك، ما يهدد بحدوث جوع أكسجيني والسيلوليت.

كما يمكن أن يضر الحليب الكبار والصغار على حد سواء. ويعتقد أنه يسبب تطور بكتيريا الخميرة وتكون المخاط، المسؤول عن مشكلات عديدة مختلفة، بدءا من أمراض الأذن والحساسية وانتهاء بأمراض الربو وفقر الدم. كما يمكن أن تسبب منتجات الألبان زيادة الوزن.