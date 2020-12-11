مخاطر تناول الألبان على الغدة الدرقية

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة … تعتبر منتجات الألبان مزودا للجسم بالأحماض الأمينية والدهون والكالسيوم والفوسفور. لكنها بنفس الوقت قد تخلق مشاكل صحية.

عند الإفراط بتناول منتجات الألبان، يحصل الجسم على كمية كبيرة من الكالسيوم، الذي يمكن أن يؤثر سلبيا في عمل الغدة الدرقية.

اقرأ أيضاً: تجنب امراض القلب من دون تناول الأدوية

بالإضافة إلى هذا، تؤدي زيادة مستوى الكالسيوم في الجسم، إلى نقص الحديد والزنك، ما يهدد بحدوث جوع أكسجيني والسيلوليت.

كما يمكن أن يضر الحليب الكبار والصغار على حد سواء. ويعتقد أنه يسبب تطور بكتيريا الخميرة وتكون المخاط، المسؤول عن مشكلات عديدة مختلفة، بدءا من أمراض الأذن والحساسية وانتهاء بأمراض الربو وفقر الدم. كما يمكن أن تسبب منتجات الألبان زيادة الوزن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المنافذ الحدودية : ضبط نحو ألف صندوق أجهزة طبية قبل تهريبها الى العراق

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الجمعة

اخر الاخبار

تأهب امريكي لردع هجوم ايراني عبر العراق

اخبار العراق

مقتدى الصدر يشكو الخيانة : دعونا نتحالف مع انفسنا

اخر الاخبار

اميركا تفرض عقوباتها على تركيا بسبب صفقة أس400

اخر الاخبار

ذكرى اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

اخر الاخبار

الفنانة درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية