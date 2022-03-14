مخاطره مشروب النسكافيه

المستقلة /- يعد النسكافيه المشروب المفضل لدى الكثيرات. ولكن هناك العديد من السيدات لا تعرفن مخاطر هذا المشروب على الصحة وبعض الأمراض التي يسببها.

إليكي بعض هذه المخاطر وتأثيرها على كل من:

١-القلب:

حيث يرفع نبضات القلب ويسبب الأرق ويحرق الحديد بالجسم.

٢-النفسية:

إذ يتسبب النسكافيه فى الشعور بالإحباط والاكتئاب بمجرد انخفاض مستوى مادة الكافيين، لأن الجسم قد تعود على الحصول عليها ٠

٣- النوم:

حيث يسبب أرق شديد وعدم قدرة على النوم ، وفى حال عدم تناوله صباحا ستصاب بصداع كبير جدا وعدم قدرة على التركيز.

٤- العصبية

يؤدى النسكافيه الى زيادة الانفعال والشعور بالدوخة

٥- الضعف

فالنسكافيه يسد الشهية مما يزيد الجسم النحيف سوءا وتظهر علامات شحوب الوجه

٦- آلام القدمين

حيث يسبب مشاكل مختلفة بالعظام، أبرزها زيادة التهابات المفاصل وهشاشة العظام.