مخاطره مشروب النسكافيه

المستقلة /- يعد النسكافيه المشروب المفضل لدى الكثيرات. ولكن هناك العديد من السيدات لا تعرفن مخاطر هذا المشروب على الصحة وبعض الأمراض التي يسببها.

إليكي بعض هذه المخاطر وتأثيرها على كل من:

١-القلب:
حيث يرفع نبضات القلب ويسبب الأرق ويحرق الحديد بالجسم.

٢-النفسية:
إذ يتسبب النسكافيه فى الشعور بالإحباط والاكتئاب بمجرد انخفاض مستوى مادة الكافيين، لأن الجسم قد تعود على الحصول عليها ٠

٣- النوم:
حيث يسبب أرق شديد وعدم قدرة على النوم ، وفى حال عدم تناوله صباحا ستصاب بصداع كبير جدا وعدم قدرة على التركيز.

٤- العصبية
يؤدى النسكافيه الى زيادة الانفعال والشعور بالدوخة

٥- الضعف
فالنسكافيه يسد الشهية مما يزيد الجسم النحيف سوءا وتظهر علامات شحوب الوجه

٦- آلام القدمين
حيث يسبب مشاكل مختلفة بالعظام، أبرزها زيادة التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

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