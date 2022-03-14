مخاطره مشروب النسكافيه
المستقلة /- يعد النسكافيه المشروب المفضل لدى الكثيرات. ولكن هناك العديد من السيدات لا تعرفن مخاطر هذا المشروب على الصحة وبعض الأمراض التي يسببها.
إليكي بعض هذه المخاطر وتأثيرها على كل من:
١-القلب:
حيث يرفع نبضات القلب ويسبب الأرق ويحرق الحديد بالجسم.
٢-النفسية:
إذ يتسبب النسكافيه فى الشعور بالإحباط والاكتئاب بمجرد انخفاض مستوى مادة الكافيين، لأن الجسم قد تعود على الحصول عليها ٠
٣- النوم:
حيث يسبب أرق شديد وعدم قدرة على النوم ، وفى حال عدم تناوله صباحا ستصاب بصداع كبير جدا وعدم قدرة على التركيز.
٤- العصبية
يؤدى النسكافيه الى زيادة الانفعال والشعور بالدوخة
٥- الضعف
فالنسكافيه يسد الشهية مما يزيد الجسم النحيف سوءا وتظهر علامات شحوب الوجه
٦- آلام القدمين
حيث يسبب مشاكل مختلفة بالعظام، أبرزها زيادة التهابات المفاصل وهشاشة العظام.
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