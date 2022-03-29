محمود التركي يفرح جمهور “إكسبو 2020 دبي” بساحة الإستدامة

المستقلة/- ضمن حفلات “موسيقى في شوارع إكسبو”، أحيا الفنان العراقي الشاب محمود التركي حفلاً غنائياً في ساحة الإستدامة بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، وأشعل أجواء الفرح والسعادة بين جمهور الحدث العالمي، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أهم أغنياته التي يحفظها الجمهور مثل “أشمك، تعال، تدرون اشقلي، وأغنية 6 إلاّ”، وغيرها من الأغنيات الجميلة.

وأعرب المخرج والمنتج صلاح الياسري عن سعادته بنجاح حفل محمود التركي في إكسبو 2020، والذي قام بإعداده وتنظيمه وتعهده من خلال “الياسري للإنتاج الفني”، مؤكداً أنهم مستمرين في زرع أجواء الفرح بين الجمهور من كافة الأعمار، من خلال الحفلات المختلفة الذي شارك بتنظيمها بالتعاون مع إكسبو 2020 خلال فترة إنعقاد المعرض الدولي في الإمارات.

ومن جهته أعرب محمود التركي عن سعادته بالتنظيم والتعاون مع “الياسري للإنتاج الفني” وعن إهتمام المنتج صلاح الياسري في جميع جوانب التنظيم وعملية إنجاح الحفل، شاكراً الدعوة الكريمة للوقوف أمام جمهور “إكسبو 2020 دبي” في هذا الحدث العالمي الذي جمع كل أقطار العالم.

ويستعد محمود التركي لإصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة، وإحياء عدد من الحفلات الغنائية، بعد أن انتهى من جولته الغنائية بين كندا وأمريكا والكويت والإمارات، وعدد من الدول.

DXN GEMpyuri

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