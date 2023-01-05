محمود التركي يستقبل زوار خليجي 25 بـ “الدنيا بصرة”

المستقلة/- بمناسبة استضافة العراق بطولة “خليجي 25” لكرة القدم في مدينة البصرة، قدم الفنان العراقي محمود التركي الأغنية الرسمية للبطولة من خلال فيديو كليب بعنوان “الدنيا بصرة” من انتاج زين العراق الراعي الرسمي للبطولة، والذي صورها في مناطق متفرقة في مدينة البصرة، ضمن أجواء فرحة مرحبة في استقبال الوفود الخليجية المشاركة.

وقد قدم محمود أغنية “الدنيا كلها بصرة” من كلمات الشاعر عبدالله العماني وألحان الملحن القدير فهد الناصر ومن توزيع ومكس وماستر الفنان حسام كامل،

وأعرب محمود التركي عن فخره باستضافة “خليجي 25” في وطنه العراق وبالتحديد في مدينته ومسقط رأسه البصرة، وقال: “تتملكني مشاعر الفخر والسعادة لأننا في مدينتي البصرة ووطني العراق سنستقبل كل زوار البطولة الكروية الأشهر في الخليجي العربي، والتي تربينا ونحن نتابعها”.

وأضاف: “سعادتي كبيرة بمشاركتي بأغنية “الدنيا كلها بصرة” خاصة وأنها الأغنية الرسمية للبطولة، وأشكر كل من ساهم في دعم الأغنية وتقديمها بالشكل الراقي الذي ظهرت عليه من خلال الفيديو كليب” ، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، البحرين، اليمن ومنتخب وطنه العراق.

من جهة أخرى، يستعد محمود التركي لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي سيقدمها بشكل منفرد، سيكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من تجهيزها بالشكل النهائي.