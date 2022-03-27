محمود التركي يستعد لحفل “إكسبو 2020 دبي” في ساحة الإستدامة

المستقلة/-يستعد الفنان العراقي الشاب محمود التركي لإحياء حفل غنائي في “إكسبو 2020 دبي” ضمن حفلات معرض إكسبو 2020 الموسيقية، اليوم الأحد 27 آذار/مارس 2022، في ساحة الإستدامة.

وأكد المنتج والمخرج صلاح الياسري الذي ينظم الحفل بالتعاون مع “إكسبو 2020” من خلال “الياسري للإنتاج الفني” أن الحفل سيجمع مجموعة عربية كبيرة من الجمهور، خاصة وأن الفنان محمود التركي سيقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أجمل أغنياته العراقية والخليجية والعربية، وبشكل متجدد.

من جانب آخر سيكشف الياسري خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من الأعمال الغنائية والحفلات حين الإنتهاء من تجهيزها وتنفيذها ضمن حفلات “إكسبو 2020” وما بعده في الإمارات والوطن العربي.

 

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