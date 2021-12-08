محمود التركي يحيي حفلاً غنائياً في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي

المستقلة/- يستعد الفنان العراقي محمود التركي للإطلالة على جماهير الدورة الخامسة من مهرجان أم الإمارات في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ختام الحفلات الغنائية على كورنيش أبوظبي مساء يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في منطقة ملتقى الموسيقي بموقع المهرجان.

ويعمل محمود التركي على إعداد برنامجاً غنائياً سيتضمن أهم وأشهر أغنياته، الى جانب مجموعة من الأغنيات الذي سيقدمها بشكل مفاجأة حيث يقدمها للمرة الأولى.

ويعد مهرجان أمّ الإمارات، المهرجان الترفيهي المتكامل، في دورته الخامسة، و وينظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمرّ من 9 إلى 18 ديسمبر 2021 على امتداد كورنيش أبوظبي، مقدّماً للزائرين ولكلّ أفراد العائلة نشاطات ترفيهية ومحطّات فنّية حيّة.

وكان محمود التركي قد طرح عبر قناته الرسمية في “اليوتيوب”، أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان “ميلادك حبيبي” من كلمات الشاعر محمد الواصف وتوزيع و ماسترينغ الموزع زيد نديم، متضمنة كلمات جميلة عاطفية فيها مشاعر المحبة العشق، خاصة وأنها تحمل تهنئة بعيد ميلاد المحبوب.

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