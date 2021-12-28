محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته “اشمك”

المستقلة/- شكر الفنان العراقي الشاب محمود التركي الجمهور على تحقيق أغنيته المنفردة “اشمك” لرقم قياسي جديد، متخطية الـ100 مليون مشاهدة.

وقال التركي عبر منصات التواصل الإجتماعي: “بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات .. 100 مليون شكراً من القلوب .. والقادم بوجودكم أفضل”، مؤكداً سعادته بالأغنية التي قام بتلحينها بنفسه، بعد أن إختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت اشراف عام وادارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.

بين قوسين

من جهة أخرى، وصلت الأغنية الرومانسية “الدويتو” الذي قدمها محمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان “بين قوسين” أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 من طرحها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، و الحان علي صابر، و توزيع وماسترينغ محب الراوي.

وكان محمود التركي قد أحيا حفلاً غنائياً في “فيستفال ارينا دبي” يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، شاركه به الفنانة العراقية رحمة رياض والدي جي أصيل، حضرها عدد كبير من الجمهور الذي احتفل معه بـ100 مليون مشاهدة لأغنية “اشمك” والذين قاموا بغنائها كاملة دون توقف خلال الحفل الذي تضمن غناء مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.