محمود التركي و أصيل الهميم “تريند” بأغنية “بين قوسين”

المستقلة/-تصدر الفنان العراقي الشاب محمود التركي بالأغنية الدويتو “بين قوسين” مع الفنانة العراقية أصيل هميم “التريند” في عدد من الدول العربية في قائمة الأكثر مشاهدة في موقع “اليوتيوب”، وحصد المركز الأول تريند في قائمة العراق والكويت، والمركز الثاني في قائمة الإمارات وقطر، وقائمة المركز الثالث في السعودية وعدد من الدول العربية.

من جهته شكر محمود التركي الجمهور على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لجديده، وقال عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة به: “الحمد لله.. أغنية #بين_قوسين تحقق #تريند في جميع قوائم الدول العربية باليوتيوب وتتصدر .. شكراً لقلوبكم ومحبتكم.. والقادم أجمل معكم وبوجودكم”.

وكان التركي و أصيل هميم قد طرحا أغنية “بين قوسين” قبل يومين، من كلمات الشاعر محمد الواصف و الحان علي صابر، و توزيع وماسترينغ محب الراوي، وعرضها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، و تخطت مشاهدتها المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال وقت قصير.

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