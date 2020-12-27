محمد هنيدي يسخر من انتظار لقاح كورونا

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المستقلة /- عبر الكوميديان المصري محمد هنيدي عن سخريته من انتظار المصريين لـ”لقاح” كورونا. عبر نشره مقطع من أحد أفلامه.

و نشر هنيدي مقطعا ًمن فيلم “وش إجرام” .حيث كان يردد فى إحدى المشاهد الكوميدية “اديني الحقنة بسرعة، أرجوك محتاج الجرعة”.

وعلق هنيدي على الفيديو .قائلا: “وإحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا”.

يذكر أن هنيدي ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد “النمس والإنس”. وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين. سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.

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