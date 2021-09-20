محمد هنيدي في مواجهة أمام فاندام

المستقلة /- تلقى النجم العالمي البلجيكي، جان كلود فان دام، تحدياً من الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، بشأن مباراة قتالية بينهما تحت سفح أهرامات الجيزة في مصر.

حيث نشر الفنان المصري محمد هنيدي منشورا اعلن فيه تحديا بمواجهة ضد النجم فان دام عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيسبوك بطريقة ساخرة لجمهوره.

وقال محمد هنيدي لفان دام عبر حسابة على “فيسبوك”: “مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص “هيل إن سيل”

لكن محمد هنيدي وضع بأسلوبه الفكاهي شرطاً واحداً لإقامة المباراة القتالية، وهي أن يخوضها فان دام أمامه وهو “مربوط اليدين”

وبعد ذلك، كتب فان دام لمعجبيه على “فيسبوك”: “تلقيت دعوة مباراة داخل قفص، هيل إن سيل، لمقاتلة أعظم كوميديان في الشرق الأوسط… ما رأيكم جميعاً، هل يجب أن أقبل التحدي؟”

ولم يتضح إذا كانت دعوة محمد هنيدي لفان دام مجرد مزحة، أم أنه تمهيد لعمل فني سيجمع بينهما.

الجدير بالذكر ان الفنان المصري محمد هنيدي ، ممثل من مواليد 1965

عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وفيلم بخيت وعديلة، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.