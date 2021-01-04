محمد نوري.. عراقي يدرب ناشئي ريال مدريد

(المستقلة) قررت أكاديمية نادي ريال مدريد في ألمانيا، تعيين مدربا عراقيا لقيادة أحد فرق الفئات العمرية.

وسيباشر المدرب العراقي محمد نوري، عمله في اكاديمية العملاق الاسباني بمدينة هامبورج في ألمانيا.

وقال نوري عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “سأكون مدربا لأكاديمية ريال مدريد في ألمانيا”.

يذكر ان نوري حاصل على الشهادة التدريبية الأوروبية (B) وشهادة تحليل مباريات من شركة (Die Ligen) المختصة في تحليل مباريات الدوري الألماني، وكذلك شهادة تمنحه ممارسة عمل وكيل أعمال للاعبين.