 محمد علاوي يعلن عن انطلاق مشروع “المنقذون” لاحياء معالم التطور والمدنية

المستقلة/- دعا السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي الى إعادة إحياء معالم التطور والمدنيّة المتمثلة بإعادة المسرح وبناء دار الاوبرا مؤكدا بأن ذلك هو انعكاس لرقي المجتمعات ، معلنا عن انطلاق مشروع تحت عنوان (المنقذون)

واشار علاوي في مقال تلقت (المستقلة) نسخة منه بمناسبة يوم المسرح العالمي الى أن اول مسرح أنشأ في العالم كان في بلاد ما بين النهرين (العراق) قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حيث كشفت التنقيبات عن مسرحين بتصاميم مميزة مكشوفة السقف مستطيلة الشكل بها مداخل خاصة للجمهور ومداخل خاصة للممثلين.

واضاف كما وجد نصين مسرحيين كاملين احدهما بعنوان (رثاء اور) تعود الى الالف الثالث قبل الميلاد والثانية بعنوان (حوارية السيد والعبد) يعود إلى الالفية الثانية قبل الميلاد؛

وقال علاوي أن المسرح العراقي اندثر بعد ذلك لاسباب مجهولة ثم برز المسرح الحديث في عام 1889 حيث عرضت مسرحية (نبوخذ نصر) في احدى الكنائس في الموصل.

واوضح إن أول دولة “احق باحياء ” يوم المسرح الدولي الذي يصادف يوم 27 آذار “هي الدولة الاولى في العالم التي أنشأت المسرح وهي ارض الرافدين” ، منوها الى أن مدينة البصرة كانت الرائدة في احياء هذا اليوم العالمي “ولكن للاسف الشديد تم الاكتفاء باحياء هذا اليوم على كلية الفنون الجميلة اما فنانو البصرة فقد رثوا ايام مسرحهم”.

واعرب عن اعجابه بكلمة للفنانة المسرحية سحر البصري في قولها “إذا صرخ المسرح سكتت المدافع”؛ مشددا على وجوب “إعادة إحياء معالم التطور والمدنيّة المتمثلة بإعادة المسرح وبناء دار الاوبرا “، واصفا ذلك بأن “انعكاس لرقي المجتمعات”.

وأكد علاوي بأن هذا ما سيسعى له ” في تحركنا للنهوض بالبلد تحت مسمى مشروع (المنقذون)”